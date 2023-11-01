Двери клиники «Абриелль» заварили после смерти перенесшей липосакцию пациентки

В Санкт-Петербурге закрыли клинику пластической хирургии и косметологии «Абриелль», в которой провели сразу несколько операций по липосакции в последующем ушедшей из жизни пациентке, сообщает 78.ru.

Вмешаться в работу учреждения просили депутаты, которые направляли запросы в Следственный комитет Российской Федерации. В результате правоохранители закрыли клинику: дверь заварена и опечатана. При этом на странице «Абриелль» в социальных сетях не сообщили об изменении в режиме работы.

Женщина обратилась за услугами специалиста, чтобы избавиться от лишнего жира и омолодиться. После операции ее стало хуже, пациентка поступила центр экстренной медицины им. Никифорова. Однако врачам не удалось сохранить жизнь петербурженки.

Ранее сообщалось, что следователи пришли с обысками в «Абриелль» в рамках уголовного дела.

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