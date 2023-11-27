Обуховский завод откроет в петербургском колледже мастерскую по сборке беспилотников

Петербургский колледж электроники и приборостроения совместно с Обуховским заводом (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») откроет мастерскую по сборке квадрокоптеров различного типа. Об этом в ходе пленарного заседания в рамках финала проходящего в Петербурге чемпионата «Профессионалы» заявила директор колледжа Галина Воронько.

«Мы решили с Обуховским заводом в рамках программы "Профессионалитет" сделать еще одну мастерскую по сборке квадрокоптеров различного типа. Таким образом, с помощью предприятий мы создаем то, что им надо»,— цитирует госпожу Воронько ТАСС.

Ранее в колледже электроники и приборостроения была открыта мастерская по ремонту беспилотников. «Мы ставили цель обучить электронике, ремонту двигателей, крыльев и корпусов. Все это пришлось осваивать, чтобы знать в комплексе наши "Орланы"», — отметила директор колледжа.

«Ъ-СПб» писал, что депутаты Заксобрания Петербурга приняли закон о приоритетном направлении беспилотной авиации.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-СПб» «Городской парламент устроил разбор полетов».

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