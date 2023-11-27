Бастрыкин потребовал доклад о стрельбе в ТРЦ «Гринвич»

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту стрельбы в ТРЦ «Гринвич». Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«Два уроженца иностранных государств в ходе возникшего конфликта устроили стрельбу из пистолетов в одном из торговых центров Екатеринбурга. В результате противоправных действий никто не пострадал», — говорится в сообщении. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

О ходе расследования Александру Бастрыкину должен доложить и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Напомним, перестрелка произошла 26 ноября на фудкорте торгового центра. Около кафе Boho Coffee участники конфликта выстрелили около пяти раз, после чего один из них уехал на такси в больницу, а другого задержала полиция. По данным МВД, причиной стрельбы стали «личные неприязненные отношения».

Виталий Красиков

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