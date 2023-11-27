В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после перестрелки в ТРЦ «Гринвич»

Следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) из-за стрельбы в ТРЦ «Гринвич», сообщили в СКР Свердловской области. В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, участников и свидетелей инцидента.

Напомним, перестрелка произошла 26 ноября на фудкорте торгового центра. Около кафе Boho Coffee участники конфликта выстрелили около пяти раз, после чего один из них уехал на такси в больницу, а другого задержала полиция. По данным МВД, причиной стрельбы стали «личные неприязненные отношения».

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте