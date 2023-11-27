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Коммерсантъ FM
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Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении индексации окладов российских госслужащих и судей в 2024 году. При этом приостановка индексации не распространяется на военных и сотрудников правоохранительных органов.

Сейчас выплаты госслужащим ежегодно индексируются на уровень инфляции. При обсуждении федерального госбюджета России правительство выступило с инициативой приостановить индексацию выплат в 2024 году (на 2025–2026 годы это не распространяется). Госдума поддержала законопроект 25 октября.

При этом в правительстве не планируют отказываться от индексации зарплат силовиков и военнослужащих, выплаты им увеличат по прогнозируемому уровню инфляции 4,5%.

Александр Кислов

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