КГИОП согласовал внешний облик станции метро «Чернышевская» после ремонта

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга одобрил проект реконструкции станции метро «Чернышевская», которая изменится не только внутри, но и снаружи. О выдаче положительного заключения со ссылкой на документы КГИОП 27 ноября сообщает «Фонтанка».

Представленный экспертам комитета эскизный проект предусматривает не только замену эскалаторов, но и изменение внешнего облика здания станции петербургской подземки 1958 года постройки. «Предусмотрена реконструкция неисторического здания без изменения объемно-пространственных характеристик (габаритов), в том числе в части внешнего облика: замена облицовки фасадов здания (цоколь, стены, портал, крыльца), замена дверных, оконных заполнений, включая витрину»,— говорится в сообщении.

«Указанные работы соответствуют требованиям режима ООЗ(31)»,— резюмировали в КГИОП.

«Ъ-СПб» писал, что реконструкция станции метро «Чернышевская» стартовала в октябре 2022 года. По плану она продлится до 2024 года. В первой декаде ноября на ремонтируемой «Чернышевской» начали монтаж новых эскалаторов.

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