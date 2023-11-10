На станции метро «Чернышевская» начали монтаж новых эскалаторов
На находящейся на капитальном ремонте станции метро «Чернышевская» в Петербурге начались работы по монтажу новых эскалаторов. По проекту вместо трех старых здесь будут размещены четыре узкобаллюстрадных эскалатора производства АО «Метрострой Северной столицы».
Как сообщили 10 ноября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в настоящий момент на «Чернышевской» выполнено устройство фундаментов под новые эскалаторы в камере, которая соединяет наклонный ход с центральным залом и платформами. В свою очередь, в наклонном ходе завершены работы по сооружению внутренних бетонных конструкций, установлены опоры и направляющие для размещения эскалаторов. Кроме этого, смонтированы железобетонные лестничные марши для технического обслуживания. Параллельно ведется ремонт облицовки сводов наклонного хода.
«Ъ-СПб» писал, что реконструкция «Чернышевской» стартовала в октябре 2022 года. По плану она продлится до 2024 года. Необходимость комплексной реконструкции связана с тем, что станция не справлялась с возросшим пассажиропотоком в часы пик. После окончания работ планируется, что пропускная способность станции увеличится примерно на 6,5 тысяч человек в день.