На закрытой станции метро «Чернышевская» в Петербурге начался второй этап реконструкции

На станции петербургского метрополитена «Чернышевская» начался второй этап реконструкции, сообщила пресс-служба Смольного в понедельник, 24 апреля. Строители приступили к бетонным работам в наклонном ходе.

«До конца августа 2023 года специалистам АО "Метрострой Северной Столицы" предстоит уложить более 1 тыс. кубометров строительного материала. Также в ближайшее время будут полностью демонтированы опоры, возведенные для старых эскалаторов»,— говорится в сообщении.

После модернизации наклонного хода и монтажа новых эскалаторов пропускная способность станции по плану увеличится примерно на 6,5 тыс. человек в день.

Напомним, реконструкция «Чернышевской» стартовала в октябре 2022 года. По плану она продлится до 2024 года. Необходимость комплексной реконструкции связана с тем, что станция не справлялась с возросшим пассажиропотоком в часы пик.

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