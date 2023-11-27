На зарплаты свердловским лесничим дополнительно выделят почти 80 млн рублей

На зарплаты лесничим Свердловской области в следующем году будет дополнительно направлено 79,3 млн руб. Депутаты заксобрания поддержали решение губернатора Евгения Куйвашева, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Также дополнительные средства планируется направить на развитие природных парков: Шарташскому лесному парку 10 млн руб., парку "Река Чусовая" — 2 млн руб.»,— рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

Всего Минприроды региона, кроме ранее выделенных средств, в 2024 году получит 122 млн руб. В частности, 5,4 млн руб. направят на приобретение лесопожарного оборудования и снаряжения, 7,3 млн руб. на закупку запасных частей для ремонта лесопожарной техники

Напомним, площадь природных пожаров в Свердловской области в 2023 году составила 357,5 тыс. га. На их тушение было потрачено 1,2 млрд руб. С 1 октября сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств повысили оклады на 10,9%. На эти цели по поручению Евгения Куйвашева из областного бюджета дополнительно выделено 26,5 млн руб. Также эти средства будут направлены и на охрану лесов региона от пожаров.

Полина Хабарова

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