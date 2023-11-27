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Коммерсантъ FM
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Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за непогоды

По решению Минтранса работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщило правительство РФ. Решение принято в связи с «неблагоприятными погодными условиями».

В Краснодарском крае, по данным Минтранса, задерживаются около 50 пассажирских поездов, временно приостановлено движение на побережье. Для ликвидации последствий привлечены более 150 человек.

Железнодорожное сообщение с Крымом, а также движение на федеральных трассах функционируют в штатном режиме. Аэропорт Сочи работает с «небольшими корректировками в расписании рейсов из-за шторма».

В ночь на 27 ноября в южных регионах России прошли ураганы и штормы. Сильные порывы ветра повалили деревья и повредили крыши зданий. В Крыму объявлен режим ЧС. В Краснодарском крае есть угроза затопления. По данным Минэнерго, около 1,2 млн россиян остаются без света.

Лусине Баласян

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