Минэнерго: примерно 1,2 млн человек остаются без электричества из-за непогоды

Примерно 1,2 млн человек остались без электричества из-за непогоды в нескольких регионах России. Полное восстановление электроснабжения займет от двух до трех дней, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Грабчак

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Евгений Грабчак

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«1,9 млн в пяти регионах РФ были обесточены, на текущий момент это порядка 1,2 млн человек. В основном это Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, Крым, Краснодарский край, Херсонская, Запорожская области, ЛНР, ДНР, Ростовская область»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Мощный шторм обрушился на Краснодарский край и Крымский полуостров. В Крыму из-за шторма был объявлен режим ЧС. Было затоплено несколько дорог, а часть домов разрушена. Из-за непогоды на юге России погибли четыре человека, более десяти человек пострадали.

Александра Горошилова