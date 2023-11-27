В Ульяновской области возбуждены 20 дел из-за некачественной уборки снега

Прокуратура внесла за последние несколько дней свыше 40 представлений об устранении нарушений закона из-за ненадлежащей уборки снега в Ульяновской области. Также возбуждены 20 административных дел из-за несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ) в регионе. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С прошлой недели в Ульяновской области устраняются последствия снегопада. В Ульяновске выпало 90% месячной нормы осадков. Глава города Сергей Салмин раскритиковал работу коммунальных служб и чиновников в этой сфере.

Прокуратура начала проверку качества уборки снега в Ленинском и Засвияжском районе города. Надзорное ведомство пришло к выводу о том, что работа по расчистке снега в регионе проходит неудовлетворительно.

Георгий Портнов