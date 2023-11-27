Число погибших из-за стихии в Краснодарском крае выросло до четырех

Число погибших из-за стихии в Краснодарском крае и Крыму увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили «РИА Новости» в прокуратуре Краснодарского края.

«Труп найден на Суджукской косе, личность не установлена, есть повреждения, рваная рана головы, возможно, во время шторма»,— сообщили в ведомстве.

Предварительно в селе Морское под Судаком в Крыму погиб мужчина. Сообщалось, что он пошел смотреть на волны. Также погибли два моряка — в Керченском проливе и в Сочи.

Мощный шторм обрушился на Краснодарский край и Крым вечером 26 ноября. На полуострове объявлен режим ЧС. Около полумиллиона человек остались без света. Часть домов разрушена, некоторые дороги затоплены. В целом в Крыму пострадали десять человек, в Севастополе — три.

Александра Горошилова