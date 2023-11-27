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Коммерсантъ FM
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Новая Зеландия не станет запрещать курить новым поколениям

Правительство Новой Зеландии отказалось от запрета на курение «для целого поколения», сообщает The Guardian. Принятый в конце 2022 года законопроект предусматривал среди прочего запрет на продажу сигарет всем, кто родился после 31 декабря 2008 года, и должен был вступить в силу в июле 2024 года.

Закон, направленный на снижение табакокурения в стране, предусматривал снижение концентрации никотина в табачных изделиях и сокращение числа торговых точек по продаже табака с 6 тыс. до 600 на всю страну. С помощью этих мер власти Новой Зеландии намеревались снизить долю курящих людей в стране с 8% до 5% к 2025 году.

Однако в октябре в стране прошли очередные всеобщие выборы, по итогам которых к власти пришла оппозиционная Национальная партия, сформировавшая коалиционное правительство с более мелкими партиями, прошедшими в парламент страны. Национальная партия рассчитывала, что ей удастся снизить налоги в стране за счет возобновления разрешения для иностранных инвесторов вкладываться в местный сектор недвижимости. Однако входящая в правительственную коалицию популистская партия New Zealand First («Новая Зеландия — на первом месте») выступила против этой инициативы. В итоге правительству пришлось искать другие источники пополнения казны, и оно сочло, что отказ от налоговых поступлений от реализации табачных изделий — непозволительная роскошь.

Новая министр финансов Никола Уиллис заявила, что запрет табакокурения для лиц 2009 года рождения и младше, а также ряд других положений этого закона будут отозваны до марта 2024 года.

Кирилл Сарханянц

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