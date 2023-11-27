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Коммерсантъ FM
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Глава ВТБ на встрече с Путиным предупредил о вероятном снижении дохода банков

Глава банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным предположил, что в 2024 году рост доходов банков снизится. 2023 год он назвал успешным как для ВТБ, так и для всего банковского сектора России, сказано в сообщении на сайте Кремля.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«В следующем году все-таки мы ожидаем снижение роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского»,— сказал глава ВТБ.

Андрей Костин назвал это временными мерами. Центробанк, вероятнее всего, скорректирует свою политику и сделает ее менее жесткой, добавил он. Владимир Путин в ответ сказал, что «с мягкостью нужно быть очень аккуратными».

Работу по гособоронзаказу в Объединенной судостроительной компании (ОСК) Андрей Костин характеризовал как «удовлетворительную». По его словам, есть недостатки «и в работе корпорации, и в работе смежников, в механизме взаимоотношений с Минобороны». С выполнением заказа, по его словам, компания справится — стороны «ведут работу, создали "дорожную карту"».

Заказ на строительство гражданских судов, как сказал господин Костин, открывает «большие перспективы». Выполнить его в полной мере ОСК не в состоянии из-за «нехватки мощностей» и «нехватки технологий», добавил он.

9 октября Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций ОСК в управление ВТБ. По данным «Ъ», решение вызвано срывом программы оздоровления ОСК, начатой в 2020 году.

ОСК объединяет более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах РФ. Выручка ОСК за 2022 год, по данным компании, составила 350 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Петр Бузлаев

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