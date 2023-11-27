Штормовое предупреждение на Кубани сохранится до конца дня

В Краснодарском крае штормовое предупреждение сохранится до конца суток 27 ноября. В регионе ожидается значительное ухудшение погоды, предупредили в Краснодарском ЦГМС.

По данным синоптиков, в крае пройдут сильные ливни с грозами. Порывы ветра усилятся до 20–25 м/с. На юго-западных притоках реки Кубань, а также на реках Геленджика и Туапсинского района ожидается подъем уровня воды.

Ночной шторм в Краснодарском крае и Крыму нанес огромный ущерб. Во многих населенных пунктах перебои с газо- и энергоснабжением, ветер валил деревья, срывал крыши с домов. В Сочи обрушился трехэтажный дом.

Вячеслав Рыжков

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