С многоквартирного дома в станице Вышестеблиевской сорвало крышу

В Темрюкском районе Кубани ликвидируют последствия ночного шторма. В станице Вышестеблиевской сорвало крышу с многоквартирного дома, а в детсаду №43 оказалась повреждена обшивка здания. В станице Старотитаровской сорвало кровли на административных зданиях агрофирмы «Кубань» и ООО «Магистраль», сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Федор Бабенков.

В нескольких населенных пунктах района оказалось нарушено электроснабжение, его восстановлением занимаются 15 аварийных бригад – 60 человек и 10 единиц техники. В первую очередь энергетики работают на социальных объектах.

В Крыму из-за ночного шторма остаются без света около 400 тыс. человек. Ночью энергии не было почти у полумиллиона жителей полуострова.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram