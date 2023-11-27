В Севастополе ввели режим ЧС из-за разрушительного шторма

В Севастополе объявили режим ЧС регионального масштаба из-за шторма, в результате которого были повреждены и разрушены объекты городской инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

В частности, в городе была уничтожена устричная ферма «Марикультура», устричный шпат «МореАгроБиоТеха», обрушена причальная стенка и маяк Радиобиологического корпуса на улице Катерной, лаборатории Института биологии южных морей, пострадал зал музея-аквариума, пляжное оборудование и кровля 25 домов.

В ближайшее время будут проведены работы по оценке ущерба. При необходимости городские власти планируют привлечь федеральную помощь.

Анастасия Донскова

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