В Севастополе эвакуировали жителей поселений, подтопленных из-за разлива реки

В Севастополе провели эвакуацию жителей поселений, подтопленных в результате разлива реки Бельбек. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Разлив был вызван обильными осадками. По заявлению господина Развожаева, ситуация осложнена тем, что из-за нагонной волны вода в реке не смогла уйти в море. В результате происшествия начались подтопления жилых домов.

В поселке Любимовка эвакуировали 10 человек, в том числе двух детей. Пострадавших разместят в пансионате «Лазурь» и у родственников. Из домов на Качинском шоссе эвакуировали четырех человек. Эвакуацию также провели в военном городке у Херсонесского маяка. Туда спасатели не могли попасть на протяжении длительного времени из-за подтопления дороги и оголенного провода, упавшего в воду.

В результате стихии в Севастополе пострадали три человека. Пострадавших жителей госпитализировали. Сообщается, что ветер повалил 63 дерева, три рекламных щита и кровлю 20 домов.

Анастасия Донскова

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