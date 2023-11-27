Дело бывшего замдиректора «Транснефть — Верхняя Волга» вернут прокурору

Уголовное дело бывшего заместителя генерального директора АО «Транснефть--Верхняя Волга» Ирика Гарипова вернут в прокуратуру. Возврат дела связан с тем, что апелляционная коллегия Нижегородского областного суда отклонила жалобу прокуратуры, которая оспаривала возврат уголовного дела начальника Ирика Гарипова — бывшего генерального директора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщила защита Левина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрий Левин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший гендиректор АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрий Левин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Юрия Левина обвинили в получении 60 млн взяток через бывших подчиненных от контрагентов за общее покровительство, информирование об электронных торгах и согласование цены работ.

Юрий Левин не признал вину и заявил, что бывшие подчиненные его оговорили и обирали коммерсантов без его ведома. По фабуле дела, с декабря 2016 года деньги ему передавал заместитель по строительству Ирик Гарипов. Его судят за посредничество в передаче взятки.

Прокурор ходатайствовал о том, чтобы дело Гарипова рассматривалось в особом порядке, так как он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Однако ходатайство прокуратуры не может быть разрешено, пока Ирика Гарипова как ключевого свидетеля не допросят по делу Левина, которое теперь будет доследоваться и рассматриваться заново.

В сентябре Нижегородский райсуд вернул дело Левина прокурору, посчитав, что оно расследовалось с нарушениями. В частности, не было установлено, где и когда именно Левин получал деньги. Это создало правовую коллизию, так как обвинительные заключения в дела Гарипова и Левина идентичны.

Роман Рыскаль