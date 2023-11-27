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Коммерсантъ FM
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Реэкспорт обеспечил основную часть прироста экспорта из Армении в Россию

Из 85% прироста экспорта из Армении в Россию с января по сентябрь текущего года 80% было обеспечено за счет реэкспорта. Об этом сообщил замминистра финансов Армении Ваан Сирунян.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«За девять месяцев 2023 года почти 85-процентному росту экспорта товаров в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ощутимо способствовал реэкспорт — около 80,6 процентного пункта. Экспорт товаров армянского происхождения способствовал росту всего на 4,4 процентного пункта»,— сказал господин Сирунян (цитата по Armenpress).

Он добавил, что из-за конфликта на территории Украины продолжается приток людей и капитала из России в Армению. По словам замминистра, туристический поток за первые девять месяцев вырос почти на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Почти треть из числа всех туристов — граждане России.

В начале августа в МИД России сообщили, что товарооборот с Арменией с января по май нынешнего года вырос на 86% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. За весь 2022 год, как сказал премьер-министр России Михаил Мишустин 7 июня, товарооборот стран вырос на 96%, до 140 млрд руб.

Петр Бузлаев

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