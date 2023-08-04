МИД России: товарооборот с Арменией за январь—май 2023 года вырос на 86%

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщил, что товарооборот Армении и России за январь—май 2023 года вырос на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По его словам, экспорт из Армении в Россию вырос в рекордные 3,3 раза.

«В прошлом году взаимный товарооборот побил все рекорды, выйдя на отметку $5 млрд. Наблюдаем положительную динамику и в этом году: за январь—май торговля выросла на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив $2,3 млрд. При этом рекордно — в 3,3 раза — вырос экспорт Армении в Россию, что позволяет говорить о приоритетности российского рынка для армянских производителей»,— сказал Денис Гончар ТАСС.

Господин Гончар добавил, что Москва ожидает дальнейшего роста товарооборота на фоне увеличения пропускной способности пункта пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе.

«Почти половина всех иностранных капиталовложений в республиканскую экономику — из России. Крупнейшими налогоплательщиками в первом полугодии стали экономоператоры с российским участием — Зангезурский медно-молибденовый комбинат и "Газпром Армения"»,— дополнил он.

7 июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что товарооборот России и Армении в 2022 году вырос на 96%, до 140 млрд руб., или 660 млрд армянских драм. В результате валовой внутренний продукт Армении за год увеличился на рекордные 13%, что больше чем в два раза превышает показатель 2021 года. Financial Times писала, что в 2022 году экспорт автомобилей из Армении в Россию вырос в 225 раз при условии, что в Армении не производят машины.

Олеся Павленко