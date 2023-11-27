В Омской области изменили условия выдачи выплат участникам СВО

Власти Омской области изменили условия выдачи региональной выплаты участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы приняли решение выплачивать нашим защитникам региональную выплату в размере 250 тыс. руб. не в течение трех месяцев, а единовременно – сразу после заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации», сказал он.

Ранее Минтруд РФ сообщал, что за 2022 год субъекты РФ направили свыше 57 млрд руб. на поддержку участников СВО. В некоторых регионах установлены не только единовременные, но и ежемесячные выплаты, отмечали в министерстве.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Таймырский Долгано-Ненецкий район в дополнение к разовой федеральной и региональной выплате контрактникам установил собственную муниципальную доплату. Она составила 300 тыс. руб., с учетом региональной и федеральной доплат общая сумма выплат — около 800 тыс.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова