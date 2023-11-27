МИД Китая отрицает планы строительства тоннеля под Керченским проливом

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал безосновательными сообщения о планах государственной китайской компании строить подводный тоннель под Керченским проливом. Газета The Washington Post (WP) со ссылкой данные, полученные от украинских спецслужб, 24 ноября писала, что российские и китайские бизнесмены провели переговоры о строительстве тоннеля, который соединит Крым с Краснодарским краем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: Thomas Peter / Reuters

«Данная публикация не имеет под собой оснований, и я не могу ее комментировать»,— сказал Ван Вэньбинь (цитата по ТАСС).

Информацию американской газеты ранее также отрицал глава Крыма Сергей Аксенов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков публикацию WP назвал чушью.

Газета WP писала, что в переговорах участвовала государственная инфраструктурная строительная компания Китая CRCC, а руководителем консорциума, вероятнее всего, назначен бизнесмен Владимир Калюжный. Издание The Bell (признано иностранным агентом) предполагает, что речь идет о гендиректоре севастопольского ОАО «Уранис-радиосистемы». В ответ на запрос WP господин Калюжный опроверг информацию об участии в переговорах.

Петр Бузлаев