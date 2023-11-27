Из-за непогоды на Украине остались без света больше 2 тыс. населенных пунктов

Более 2 тыс. населенных пунктов в 16 областях Украины оказались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Украины.

«Из-за непогоды в стране обесточено 2019 населенных пунктов в 16 областях»,— сообщил украинский Минэнерго. Больше всего пострадали южные Николаевская и Одесская области, а также Киевская область на севере Украины.

Сегодня, 27 ноября, непогода затронула сразу несколько регионов. В Румынии из-за снегопада были заблокированы больше 20 трасс национального значения. На российско-грузинской границе в очереди стоят 2 тыс. грузовиков, потому что Военно-Грузинская дорога была закрыта из-за непогоды в Грузии.

Анастасия Ларина