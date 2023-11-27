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Коммерсантъ FM
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«Единая Россия» внесла проект о продлении дачной амнистии

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предлагающий продлить до 2031 года действие дачной амнистии для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ. Сейчас по закону дачная амнистия действует до 1 января 2024 года.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как уточнил первый вице-спикер Совета федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в проекте закона речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. «Сейчас их можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке... Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд»,— написал он в Telegram.

По данным Росреестра, доля регистрации домов в рамках дачной амнистии в 2021 году оценивалась в 30% в общем объеме ввода частных домов, но сейчас она не превышает 2%. В целом объем сданного в эксплуатацию жилья в январе—июне оценивался в 52,1 млн кв. м — на 0,9% меньше год к году. В августе сектор индивидуального жилищного строительства продемонстрировал максимальный за год рост: объем ввода частных домов составил 6,7 млн кв. м.

Лаура Кеффер

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