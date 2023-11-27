РБК: ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе

На Ипатовском пивоваренном заводе в Ставропольском крае, выпускающем пиво «Живое», а также лимонады и энергетики Mirax, проводят обыски сотрудники ФСБ. Об этом сообщили РБК источник, близкий к правоохранительным органам, и собеседник, знакомый с подготовкой обысков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ипатовский пивзавод Фото: Ипатовский пивзавод

По данным собеседников издания, обыски проходят из-за схемы скрытого производства. «Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива»,— заявил источник издания.

На заводе производят пиво брендов «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово», лимонады и энергетики Mirax. Продукцию поставляют в сети «Перекресток», «Метро», «Пятерочка», «Лента» и «Магнит».

Компанией владеет бизнесмен Михаил Харин. Он же является гендиректором и владеет трейдерской структурой «Продбизнес», специализирующейся на оптовой торговле напитками. Выручка Ипатовского пивоваренного завода за 2022 года составила около 486 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб.

В начале ноября РБК сообщал, что у трех крупных производителей медицинского спирта сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы. По данным следствия, компании покупали медицинский и пищевой спирт и продавали его в нелегальный оборот.

Анастасия Ларина