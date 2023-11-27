В Тюмени появилась остановка «Управление по вопросам миграции»

В Тюмени на улице 50 лет Октября в районе пересечения с ул. Вербной автобусным остановкам присвоено название «Управление по вопросам миграции». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, такое название автобусные остановки получили при движении в обоих направлениях.

«Решение принято в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени от 31.10.2022 № 45-60-1306/22»,— сказано в сообщении.

Напомним, улицу Камышинскую в Тюмени перекрыли до 30 декабря. с 30 октября городской общественный транспорт перешел на зимнее расписание. С 28 октября изменился маршрут автобуса №1д «ул. Энтузиастов — а/п Рощино».

Полина Хабарова

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