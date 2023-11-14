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В Тюмени почти на полтора месяца перекроют улицу Камышинскую

Улицу Камышинскую в Тюмени перекроют с 18 ноября по 30 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение будет невозможно по ул. Камышинской на участке от ул. Смоленской до ул. Герцена. По данным администрации, это связано с работами по сносу здания. Объехать перекрытие можно будет по улицам Крупской, Герцена, Каширской.

Напомним, с 30 октября городской общественный транспорт перешел на зимнее расписание. С 28 октября изменился маршрут автобуса №1д «ул. Энтузиастов — а/п Рощино».

Полина Хабарова

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