В пострадавших от стихии районах Крыма ввели режим ЧС
В пострадавших от ночного шторма районах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.
По данным ГУ МЧС Крыма, в Сакском районе и Евпатории в результате шторма подтопило 93 жилых дома, 100 гостиниц и два подвала в многоквартирных домах. В пяти жилых домах нарушилось теплоснабжение. В общей сложности на полуострове из зон подтопления эвакуировали 311 человек. В пунктах временного размещения находится 71 житель республики.
В Крыму в результате обильных осадков и штормового ветра пострадали семь человек. Еще один житель РК погиб, по предварительным данным. В Севастополе эвакуировали трех пострадавших.
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