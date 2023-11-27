В пострадавших от стихии районах Крыма ввели режим ЧС

В пострадавших от ночного шторма районах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

По данным ГУ МЧС Крыма, в Сакском районе и Евпатории в результате шторма подтопило 93 жилых дома, 100 гостиниц и два подвала в многоквартирных домах. В пяти жилых домах нарушилось теплоснабжение. В общей сложности на полуострове из зон подтопления эвакуировали 311 человек. В пунктах временного размещения находится 71 житель республики.

В Крыму в результате обильных осадков и штормового ветра пострадали семь человек. Еще один житель РК погиб, по предварительным данным. В Севастополе эвакуировали трех пострадавших.

Анастасия Донскова

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