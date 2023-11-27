Один человек погиб в результате шторма в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы РК Олега Крючкова.

Предварительно сообщается, что житель Крыма вышел к берегу посмотреть на волны в селе Морском в районе Судака.

Ранее стало известно, что во время непогоды на полуострове без вести пропал один человек. Медицинская помощь потребовалась семерым жителям республики. Еще троих человек госпитализировали в Севастополе.

Анастасия Донскова

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