В Крыму из-за шторма пострадали семь жителей

В Крыму в результате шторма в Евпатории, Белогорском и Советском районах пострадали семь местных жителей. Об этом сообщает Оперативный штаб РК.

Двух человек отправили в больницу с общим переохлаждением. Четверо местных жителей получили гематомы, один — закрытый перелом. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

В Севастополе травмы получили три человека. Как сообщил глава города Михаил Развожаев, пострадавших госпитализировали.

Ранее стало известно о без вести пропавшем во время шторма жителе Крыма.

Анастасия Донскова

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