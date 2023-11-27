В Крыму из-за шторма пострадали семь жителей
В Крыму в результате шторма в Евпатории, Белогорском и Советском районах пострадали семь местных жителей. Об этом сообщает Оперативный штаб РК.
Двух человек отправили в больницу с общим переохлаждением. Четверо местных жителей получили гематомы, один — закрытый перелом. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
В Севастополе травмы получили три человека. Как сообщил глава города Михаил Развожаев, пострадавших госпитализировали.
Ранее стало известно о без вести пропавшем во время шторма жителе Крыма.
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