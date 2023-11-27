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Коммерсантъ FM
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На западе Крыма введен режим ЧС из-за шторма

Режим ЧС введен на территории ряда муниципальных образований в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшим в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

В ночь на 26 ноября Крымский полуостров накрыл мощный ураган. По предварительным данным, из-за непогоды осталось без света до полумиллиона человек, как минимум один человек погиб (его смыло в море во время прогулки по набережной под Судаком), еще несколько пострадали.

В Евпатории и Сакском районе Крыма подтопило 93 жилых и 100 гостевых домов.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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