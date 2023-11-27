Перенесен срок открытия филиала Третьяковской галереи в Самаре
Подрядчики не укладываются в установленные сроки завершения реставрации самарского памятника архитектуры, Фабрики-кухни. В связи с этим открытие филиала Государственной Третьяковской галереи на объекте откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
«Не буду называть точную дату открытия. Потому что уже несколько раз ее переносили»,— говорится в сообщении.
В минувшие выходные Самару посетила заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная. Вместе с Александром Хинштейном и представителями общественности она осмотрела Фабрику-кухню и провела рабочее совещание.
На нем было принято решение о создании штаба по ускоренному завершению работ на объекте. Он будет работать до ввода здания в эксплуатацию.
В состав штаба вошли представители службы заказчика Минкульта РФ, подрядчики, а также авторского и технического надзора. Они будут проводить еженедельные контрольные встречи и сверять выполнение графика работ.
Кроме того, на совещании с участием Надежды Преподобной было решено не проводить в конце 2023 и начале 2024 года новогодние представления внутри Фабрики-кухни, чтобы не мешать реставрации. Работы будут продолжаться в январские праздники. При этом праздничные мероприятия пройдут на территории возле здания.
Здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова (в настоящее время закрыт) было построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали.
В дальнейшем здание несколько раз меняло собственника. Позже его планировали снести, но этому помешала общественность.
Фабрике-кухне присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В здании несколько лет проводится реставрация. После окончания работ в нем разместится филиал Государственной Третьяковской галереи.
Сроки его открытия неоднократно переносились. В мае сообщалось о планах открытия филиала в октябре текущего года. На начало сентября работы на Фабрике-кухне были завершены на 90%.