Перенесен срок открытия филиала Третьяковской галереи в Самаре

Подрядчики не укладываются в установленные сроки завершения реставрации самарского памятника архитектуры, Фабрики-кухни. В связи с этим открытие филиала Государственной Третьяковской галереи на объекте откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Открытие Фабрики-кухни после реставрации переносится не в первый раз

Фото: t.me/Hinshtein

«Не буду называть точную дату открытия. Потому что уже несколько раз ее переносили»,— говорится в сообщении.

В минувшие выходные Самару посетила заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная. Вместе с Александром Хинштейном и представителями общественности она осмотрела Фабрику-кухню и провела рабочее совещание.

На нем было принято решение о создании штаба по ускоренному завершению работ на объекте. Он будет работать до ввода здания в эксплуатацию.

В состав штаба вошли представители службы заказчика Минкульта РФ, подрядчики, а также авторского и технического надзора. Они будут проводить еженедельные контрольные встречи и сверять выполнение графика работ.

Кроме того, на совещании с участием Надежды Преподобной было решено не проводить в конце 2023 и начале 2024 года новогодние представления внутри Фабрики-кухни, чтобы не мешать реставрации. Работы будут продолжаться в январские праздники. При этом праздничные мероприятия пройдут на территории возле здания.

Здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова (в настоящее время закрыт) было построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали.

В дальнейшем здание несколько раз меняло собственника. Позже его планировали снести, но этому помешала общественность.

Фабрике-кухне присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В здании несколько лет проводится реставрация. После окончания работ в нем разместится филиал Государственной Третьяковской галереи.

Сроки его открытия неоднократно переносились. В мае сообщалось о планах открытия филиала в октябре текущего года. На начало сентября работы на Фабрике-кухне были завершены на 90%.

Георгий Портнов