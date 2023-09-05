Самарская Фабрика-кухня отреставрирована на 90%

На начало сентября текущего года строительные и реставрационные работы на самарском памятнике архитектуры, Фабрике-кухне, выполнены на 90%. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«В настоящий момент уже установлено оборудование для хранилищ, завезено специальное оборудование для музейных реставраторов, завозится мебель, в некоторых помещениях идет клининговая работа»,— говорится в сообщении.
Кроме того, ведутся работы во дворе здания, подтопление устранено. Открытие Фабрики-кухни, на территории которой разместится филиал Государственной Третьяковской галереи, должно состояться до конца текущего года.
Здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова (в настоящее время закрыт) было построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали.
В дальнейшем здание несколько раз меняло собственника. Позже его планировали снести, но этому помешала общественность.