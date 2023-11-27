Проект третьего моста в Ярославле подготовит компания из Москвы

Победителем конкурса по выбору подрядчика для разработки проектной документации строительства третьего моста через Волгу и реконструкции Московского проспекта в Ярославле стало ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост», зарегистрированное в Москве. Соответствующая информация размещена на сайте закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост» Фото: ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ГКУ ЯО «Ярдорслужба» объявило конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта. Начальная стоимость контракта составляла 514 млн руб. Победитель предложил выполнить работы за 360 млн руб. Всего на конкурс подавали четыре заявки, однако в ходе рассмотрения одна из заявок была отклонена.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что АО «Институт "Стройпроект"» из Санкт-Петербурга подал жалобу в ярославское МУФАС на конкурсную документацию. Автор обращения посчитал, что заказчик создал преимущество «Институту Гипростроймост», которое занималось разработкой смет для закупки. По итогам рассмотрения жалоба признана необоснованной.

Согласно данным сайта закупок, сейчас идет подписание контракта поставщиком. Разработать проектную документацию подрядчик должен к 1 ноября 2024 года, строительства самого моста планируют начать в 2025 году.

Алла Чижова