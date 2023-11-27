Прокуратура проверяет уборку снега в Засвияжском районе Ульяновска

Начата проверка соблюдения закона о безопасности дорожного движения в Засвияжском районе Ульяновска. Надзорное ведомство выясняет, как городская администрация и коммунальные службы справляются с уборкой снежных масс на дорогах и тротуарах. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

«По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.

Сильный снегопад прошел в Ульяновской области на минувшей неделе. В Ульяновске выпало 90% месячной нормы осадков. Глава города Сергей Салмин раскритиковал работу коммунальных служб и чиновников в этой сфере. В среду прокуратура начала проверку качества уборки снега в Ленинском районе города.

Георгий Портнов