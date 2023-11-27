Один человек пропал без вести и четверо пострадали во время шторма в Крыму

В Крыму один человек пропал без вести, еще четверо пострадали в результате шторма. Об этом сообщает «РИА Новости».

Наиболее сложная обстановка, вызванная штормовым ветром с порывами до 40 м/с и осадками, сложилась в Евпатории. Там из подтопленных домов эвакуировали 142 человека. В ГУ МЧС Крыма отметили, что работа по эвакуации людей проводилась в течение всей ночи.

Эвакуации также провели в Севастополе и Сакском районе. В регионе перекрыли несколько автодорог из-за подтоплений и упавших на проезжую часть деревьев. На Ангарском перевале не прекращается снегопад. Жителям и гостям РК рекомендовано не покидать свои дома без необходимости.

Анастасия Донскова

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