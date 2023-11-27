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ГИБДД призвала ярославцев к осторожности за рулем

В Ярославской области из-за снегопада осложнилась дорожная обстановка, в связи с чем ГИБДД обратилась к водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения.

Сотрудники инспекции просят водителей не превышать скорость, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров. «Кроме того, рекомендуется строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги»,— сообщили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

К осторожности призвали и пешеходов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за сильного снегопада утром 27 ноября в Ярославле пробки достигли максимального значения в 10 баллов. Региональное управление МЧС предупредило о гололеде и снежном накате, что может спровоцировать рост числа ДТП.

Антон Голицын

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