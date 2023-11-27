Ярославль встал в десятибалльные пробки из-за снегопада
В Ярославле сегодня утром пробки достигли максимального значения в 10 баллов по данным сервиса «Яндекс». Затруднения движения наблюдаются на всех основных магистралях: проспектах Московском, Ленинградском, Фрунзе, Октября, Авиаторов, Тутаевском шоссе.
Пробка на проспекте Фрунзе в Ярославле
Фото: страница Натальи Надеевой Вконтакте
Ночью в Ярославле прошел сильный снегопад. В социальных сетях жители города пишут, что многие дороги к началу часа пик оказались не очищены от снега.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что МЧС предупредило жителей о сильном снегопаде и вероятном росте числа ДТП.