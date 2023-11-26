В Ярославле из-за сильного снегопада вырастет число ДТП

В Ярославле 27 ноября ожидается снегопад, местами сильный, метель. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Погодные условия будут неблагоприятными, что вызовет рост числа дорожно-транспортных происшествий. Ветер прогнозируется 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Снег будет мокрым, температура днем ожидается от 0 до -5 градусов. На дорогах возникнет гололедица или снежный накат. «Наибольшее количество ДТП прогнозируется в городских округах Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский»,— сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Также аварии вероятны на трассе М-8. Из-за налипания снега на провода возможны отключения электроэнергии.

Антон Голицын