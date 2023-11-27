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Коммерсантъ FM
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Российские металлурги на 40% нарастили поставки чугуна в ЕС

По итогам девяти месяцев 2023 года экспорт чугуна из России в Евросоюз (ЕС) вырос на 40% год к году, до 1,25 млн т. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства (Eurostat).

В сентябре поставки выросли вдвое, до 117 153 т. На российскую продукцию пришлось в общей сложности 61% от общего импорта чугуна в ЕС. В числе других крупных поставщиков — Бразилия (272 714 т за девять месяцев), Южная Африка (230 248 т) и Украина (160 942 т).

По данным Мировой ассоциации стали (World Steel Association), за отчетный период производство чугуна в мире выросло на 1,9%, до 1,07 млрд т. Среди лидеров — Китай (675,2 млн т), Индия (100,2 млн т), Япония (47,5 млн т). Россия занимает четвертое место с 46,7 млн т — на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

15 ноября Bloomberg сообщало, что ЕС в рамках 12-го пакета антироссийских санкций рассматривает введение запрета на импорт чугуна, а также алмазов, сжиженного газа, химикатов, литиевых батарей. Предполагается, что новые ограничения должны нанести России ущерб в $5,3 млрд в год.

О новых санкционных планах ЕС читайте в материале «Ни грани России».

Лаура Кеффер

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