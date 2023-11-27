Дело обвиняемого в убийстве медбрата в Березовском передали в суд

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело 66-летнего Геннадия Казакова, обвиняемого в убийстве медбрата Степана Шабурова в Березовском, сообщили в пресс-службе ведомства. Его обвиняют по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, из хулиганских побуждений).

Инцидент произошел 25 апреля на ул. Гагарина. По версии следствия, находившийся на суточном дежурстве медбрат вместе с фельдшером отправился на вечерний вызов, поступивший от местной жительницы. Оказавшись на месте, он постучал в дверь нужной квартиры. Находившемуся в квартире обвиняемому не понравилось, что в его дверь громко постучали — он взял нож, открыл дверь и ударил им в грудь потерпевшего, задев легкое и сердце. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в больнице в тот же день.

Степану Шабурову было 28 лет. Вместе с супругой-врачом он воспитывал семилетнего сына и пятилетнюю дочь.

Напомним, в ноябре президент России Владимир Путин посмертно наградил Степана Шабурова медалью Луки Крымского за «самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Ирина Пичурина

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