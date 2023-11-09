Путин посмертно наградил свердловского медбрата, убитого во время вызова

Президент Владимир Путин посмертно наградил медбрата ЦГБ Березовского (Свердловская область) Степана Шабурова медалью Луки Крымского. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Медика наградили за «самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга».

Напомним, Степан Шабуров был убит 25 апреля 2023 года. По версии следствия, в тот вечер 66-летний Геннадий Казаков на лестничной площадке дома на улице Гагарина в Березовском нанес ранение грудной клетки медбрату, который приехал для оказания помощи его жене. Пострадавший добрался до машины скорой помощи, и его увезли в больницу. Однако спасти медика не удалось.

Степану Шабурову было 28 лет. Вместе с супругой-врачом он воспитывал семилетнего сына и пятилетнюю дочь.

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