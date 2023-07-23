Обвиняемому в убийстве медбрата в Березовском продлили срок в СИЗО еще на два месяца

Березовский городской суд (Свердловская область) продлил на два месяца содержание под стражей 66-летнему Геннадию Казакову, обвиняемому в убийстве медбрата выездной фельдшерской бригады. В СИЗО он пробудет до 25 сентября. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, вечером 25 апреля Геннадий Казаков на лестничной площадке дома на улице Гагарина в Березовском нанес ранение грудной клетки медбрату Степану Шабурову, который приехал для оказания помощи его жене. Пострадавший добрался до машины скорой помощи, и его увезли в больницу. Однако спасти мужчину не удалось. Сообщалось, что Казаков в тот вечер был в состоянии алкогольного опьянения. 27 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Степану Шабурову было 28 лет. Вместе с супругой-врачом он воспитывал семилетнего сына и пятилетнюю дочь. Прощание с мужчиной состоялось 28 апреля, на него пришли десятки людей.

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