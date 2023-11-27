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Коммерсантъ FM
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Цена на нефть падает четвертый день подряд в преддверии заседания ОПЕК+

Фьючерсы на нефть эталонной марки Brent торговались ниже $80 за баррель после снижения на 2,3% по итогам последний трех сессий. Цена на нефть WTI опустилась до $75. Bloomberg объясняет падение стоимости нефти ожиданиями трейдеров от предстоящего заседания представителей стран ОПЕК, которое было перенесено с 26 ноября на 30 ноября.

К концу ноября Brent потерял почти пятую часть стоимости по сравнению с максимумом в сентябре, который был зафиксирован на фоне увеличения поставок из стран, не входящих в ОПЕК+. Bloomberg отмечает, что падению цен на нефть способствовало снижение премий за военные риски, которые трейдеры стали взимать после начала войны между Израилем и палестинским движением «Хамас».

22 ноября ОПЕК сообщила, что ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции перенесено на 30 ноября. В этот же день состоится и заседание министерского комитета ОПЕК+, изначально запланированное на 26 ноября. По информации Bloomberg, даты проведения заседаний ОПЕК и ОПЕК+ перенесли, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи нефти.

Почему Саудовская Аравия усиливает давление на участников ОПЕК+ — в материале «Торг за нефтяные квотировки».

Милена Костерева

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