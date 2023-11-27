На Ангарском перевале в Крыму бушует снегопад

На Ангарском перевале в Крыму продолжается обильный снегопад. Как сообщает «Крымавтодор», местами выпало более 20 см снега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Крымавтодор» Фото: пресс-служба «Крымавтодор»

В связи с непогодой дорожники проводят обработку полотна. Специалисты проводят работы на участках автодорог «Грушевка — Судак», «Белогорск — Феодосия», «Ялта — Севастополь» (8 км + 28 м), «Дубки — Левадки», «Симферополь — Левадки» и на подъездных путях к Симферополю.

Жителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и воздержаться от поездок на личном транспорте.

Анастасия Донскова

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