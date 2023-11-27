В Крыму из-за шторма подтопило часть дороги в Черноморском районе

В Крыму из-за обильных дождей и сильного ветра подтопило автодорогу «Воинка — Черноморское» неподалеку от поселка Межводное Черноморского района. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Крыма Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Крыма

В связи с происшествием ввели временное ограничение движения автотранспорта в районе подтопления. Жителям предложен альтернативный маршрут через село Кировское при проезде к поселку городского типа Черноморское.

В министерстве рекомендовали воздержаться от поездок на автотранспорте в районе бедствия до момента устранения последствий непогоды.

В Крыму в результате шторма перекрыли движение автотранспорта на участках дорог «Симферополь — Евпатория» (от 51 км + 500 м до 64 км + 525 м), «Саки — Митяево — Красноперекопск — Симферополь» (от 17 км до 18 км) и «Черноморское — Межводное» (на 18 км + 500 м).

Анастасия Донскова

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