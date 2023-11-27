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Коммерсантъ FM
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«МегаФон» начал продажу защитных стекол и наушников под собственным брендом

«МегаФон» запустил продажу защитных стекол, аккумуляторов и наушников под собственным брендом Stellarway. В общей сложности представлено 12 категорий товаров для мобильной электроники, сообщили «РИА Новости» в компании.

Выпускать будут более 100 товаров: защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры, беспроводные зарядки для Apple Watch и чехлы MagSafe. «МегаФон» рассчитывает, что до конца 2024 года число продаж этих товаров займет половину всех продаж аксессуаров в компании.

Как уточняет агентство со ссылкой на аналитиков, в третьем квартале продажи наушников в «МегаФоне» и Yota выросли в два раза, внешних аккумуляторов — на 93%, проводных зарядок — на 75%.

По итогам первого полугодия чистая выручка «МегаФона» увеличилась на 13%, до 209,89 млрд руб., чистая прибыль — на 133,9%, до 26,9 млрд руб. В начале ноября акционеры компании утвердили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 16,13 руб. на обыкновенную акцию.

Лаура Кеффер

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