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Коммерсантъ FM
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Минфин заявил о планах увеличить лимит выдачи льготной ипотеки

Лимит выдачи льготной ипотеки могут увеличить в России, сейчас готовится соответствующее постановление, сообщили «Известиям» в Минфине. В ведомстве пояснили, что дополнительное финансирование нужно из-за повышения ключевой ставки и роста спроса на госпрограммы.

Лимиты льготной ипотеки — объем денежных средств, который банки могут выдать населению в виде субсидируемых жилищных кредитов.

Источник издания на банковском рынке заявил, что некоторые банки могут продолжать выдавать льготные ипотеки даже при иссякшем лимите из расчета, в будущем его расширят, и им компенсируют недополученную выгоду. Такой подход «не совсем корректен и несет риски для доходности» кредитной организации, поэтому некоторые могут просто на время прекратить выдачи по госпрограммам, пишут «Известия».

В Минфине уточнили, что для решения ситуации, помимо расширения лимитов, предусмотрен и механизм перераспределение лимитов между банками, и он периодически применяется. В каких условиях к нему прибегают, в ведомстве не пояснили.

На прошлой неделе министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что льготные ипотечные программы «в каком-то виде» сохранят после июля 2024 года. По его словам, обсуждается несколько вариантов, подробности он не привел. В Центробанке жаловались, что качество ипотечных кредитов заметно ухудшилось.

О ситуации на рынке — в материале «Новостройки отходят от ажиотажа».

Лаура Кеффер

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